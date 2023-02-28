竹科出現白色氣體逸散 消防初判廠商液態氮洩漏

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新竹科學園區力行四路附近28日出現大量白色氣體逸散，消防局立即出動人車前往同步通報北區環境事故專技小組派員到場確認發生原因，初判是某廠商輸送液態氮過程疑有洩漏。（新竹市消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月28日

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）新竹科學園區力行四路附近今天出現大量白色氣體逸散，消防局表示，初判原因是某廠商輸送液態氮過程疑有洩漏，為避免造成民眾行車視線被遮蔽，現場煙霧皆已排除。

新竹市消防局今天提供新聞資料指出，今天上午7時15分許獲報在新竹科學園區力行四路附近出現大量白色氣體逸散情形，消防局立即出動人車前往同步通報北區環境事故專技小組派員，到場確認發生原因。

消防局表示，目前初步研判是因某廠商在輸送液態氮過程中，疑似有洩漏情形，而液態氮低溫造成水氣凝結產生大量白色煙霧狀，經確認現場無火災、毒化災等危險。

消防局指出，不過現場出現的大量白色煙霧，擔心會影響民眾行車等安全，緊急也以排煙器材進行通風，力行四路附近道路沉積的煙霧皆已排除。（編輯：李錫璋）1120228