索保護費迫和解還任文協理事長 基隆市府調查

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）吳姓男子向店家索取保護費，媒體報導，吳男交保後強行要求被害人和解，並在臉書上傳基隆市府核發某文化協會理事長當選證書。市府表示，將查明狀況如不適任會依法撤銷資格。

吳男交保後，2月間在臉書Facebook發文感謝基隆市政府，並上傳市府核發的某文化協會准予立案證書，吳男並當選該文化協會理事長，任期3年。

基隆市政府發言人余治明今天表示，市府對於組織犯罪採取「零容忍」態度，將進一步瞭解此案，會在幾天內查明狀況後公布處理情形，如有不適任，會依法撤銷社團法人任用資格。

基隆地檢署起訴書指出，綽號「龍五」的吳男涉嫌與他人共組犯罪組織，對外宣稱「天道盟太陽會基隆分會」，向店家傳達欲插股經營，店家如不同意將遭逢不利，迫使店家按月繳納保護費，統計有10多間店家受害，金額達新台幣350萬3000元，檢方偵查後，去年11月間依組織犯罪條例、恐嚇等罪嫌起訴吳男等人。

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基隆市警察局刑事警察大隊副大隊長沈瑞坤今天表示，警方去年7月執行治平專案，成功掃蕩天道盟太陽會基隆分會老大吳男、分會長黃男等11人涉嫌向基隆廟口一帶店家強索保護費，經檢方起訴後，全案正由基隆地方法院審理中。

沈瑞坤指出，媒體報導吳男等人認罪交保後，持續向檢舉商家騷擾，要求被害人和解，以利獲判輕刑，還繼續強索保護費，對此，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，針對上述犯罪情事持續蒐證檢肅，將不法暴力集團連根刨起，會持續蒐集新的違法事證，報請檢察官向法官聲請預防性羈押。（編輯：方沛清）1120305