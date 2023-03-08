北市府衛工處官員涉收賄 20萬元交保

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）北市府工務局衛工處龔姓副工程司被控承辦標案時收受廠商賄賂達數十萬元，昨天遭檢廉搜索約談；台北地檢署漏夜複訊，今天凌晨依貪污治罪條例收賄罪諭令龔男20萬元交保。

北檢指出，涉嫌違反貪汙治罪條例行賄罪、刑法背信罪的楊姓營造商、吳姓承包商、王姓監造商，分別諭令新台幣15萬元、10萬元、5萬元交保。

北市客家文化主題公園於民國100年10月15日開園，接收3棟兒童交通博物館的老舊建物，規畫成客家文化中心、客家音樂戲劇中心、客庄生活館等主題公園；公園108年10月閉園整修，整修工程去年完工，目前進行驗收中。

檢廉獲報，龔男於109年至110年間，承辦台北市客家事務委員會委託代辦「客家文化主題公園空間改善計畫工程」，涉嫌護航特定廠商，多次浮編、變更設計預算從中收取賄款新台幣數十萬元，因內部向政風單位檢舉，於是北市府主動移送偵辦。

北檢昨天指揮廉政署兵分6路，搜索包含北市衛工處南區工務所等地，約談龔男、楊男、吳男、王男等涉案人士。

北市府衛工處昨天發出聲明指出，去年4月衛工處、客委會及政風處得知公園空間改善計畫工程施工期間，疑似有監造人員向施工廠商索賄，隨即主動移送政風處查處，後續由廉政署查辦在案，將全力配合檢調偵辦。

聲明提到，公園空間改善計畫工程已經完工，正辦理驗收程序中，衛工處將依契約規定嚴格把關品質。（編輯：陳仁華）1120308