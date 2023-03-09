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首頁 / 社會

雲林縣議會爆收賄案 檢方聲押議長沈宗隆等5人

2023/3/9 12:23（3/9 14:37 更新）
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雲林縣議長沈宗隆涉嫌收賄。（中央社檔案照片）
雲林縣議長沈宗隆涉嫌收賄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）達德集團在雲林縣設立風機發電，尋求議長沈宗隆及部分議員支持，以工程款夾帶賄款方式，交付逾2600萬元；檢方8日同步搜索縣議會等21個地點，並約談沈宗隆、議員王又民等人到案說明，因有串供之虞，向法院聲請羈押5人。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，達德集團於民國109年準備在雲林縣設立風機發電，期間因地方人士、雲林縣議會部分議員反對，向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時亦不如預期順利，達德集團為排除困難，尋求議長及部分議員支持。

檢方表示，經長時間蒐證，發現達德集團透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款方式，交付逾新台幣2600萬元，給沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人，協助達德集團取得相關公文。

檢方指出，沈宗隆等人身為議員，對雲縣府有質詢、監督權力，施壓縣府官員，甚至修改自治條例法規讓達德集團取得相關建造、使照；8日同步對達德集團及其下包商、雲林縣議會、沈宗隆等人住處及服務處共計21個地點執行搜索。

檢方表示，8日約談沈宗隆、王又民等人，認有串供之虞，向法院聲請羈押。（編輯：陳仁華）1120309

#沈宗隆
#達德集團
#收賄
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