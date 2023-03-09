達德雲林風電涉行賄 經部：個別事件不影響風場進度

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（中央社記者曾智怡台北9日電）達德集團在雲林縣設立風機發電涉嫌行賄逾新台幣2600萬元，現由雲林地檢署偵辦中。經濟部能源局表示，尊重檢調單位，並強調個別事件不影響風場進度及政策規劃。

負責達德離岸風電工程的天豐新能源回應，目前無法判定是針對陸域或者離岸風電，正和當局合作調查，尚待進一步釐清。

達德集團在雲林縣設立風機發電，尋求議長沈宗隆及部分議員支持，以工程款夾帶賄款方式，交付逾2600萬元；檢方8日同步搜索縣議會等21個地點，並約談沈宗隆、議員王又民等人到案說明，因有串供之虞，向法院聲請羈押5人。

能源局表示，尊重檢調單位調查結果，並強調個別事件不影響風場進度及政策規劃。

天豐新能源則回應，目前無法判定檢調調查是針對陸域或者離岸風電，正和當局合作進行調查，在進一步釐清前，無法提供任何評論。

達德集團於民國109年準備在雲林縣設立風機發電，期間因地方人士、雲林縣議會部分議員反對，向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時亦不如預期順利，達德集團為排除困難，尋求議長及部分議員支持。

檢方表示，經長時間蒐證，發現達德集團透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款方式，交付逾新台幣2600萬元，給沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人，協助達德集團取得相關公文。（編輯：潘羿菁）1120309