達德集團疑行賄雲縣議會 縣府聲明不護短配合調查

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（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）檢調調查，達德集團在雲林縣設立風機發電尋求縣議會支持時疑賄賂議員，雲林縣政府今天發布聲明，尊重司法絕不護短，將會全力配合檢調調查，杜絕不法情事。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，達德集團於民國109年準備在雲林縣設立風機發電，期間因地方人士、雲林縣議會部分議員反對，達德集團為排除困難，以工程款夾帶賄款方式，交付新台幣2600餘萬元給議長沈宗隆等人，檢方8日通知相關人士到案說明，因沈宗隆等5人有串供之虞，向法院聲請羈押。

雲林縣政府今天針對雲檢偵辦達德集團行賄案件發布聲明表示，本案已向檢調說明，縣府尊重司法決不護短，將會全力配合檢調調查，杜絕不法情事；由於案件尚在調查階段，基於偵查不公開原則，相關細節不便評論。

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檢方指出，沈宗隆等人身為議員，對雲縣府有質詢、監督權力，卻施壓縣府官員，甚至修改自治條例法規讓達德集團取得相關建造、使照。

縣府相關人士告訴中央社記者，縣府配合議會決議，擬定達德能源公司設立風力發電審照相關期程，加速綠能發展，並沒有施壓一事；另外，縣府制定「太陽光電設施管理自治條例」去年獲中央核備後已公告實施，應與此案不相關。（編輯：陳仁華）1120309