黑道高調辦春酒 陳建仁下令遏止囂張行為加強掃蕩

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竹聯幫明仁會日前在台北萬豪酒店大陣仗辦春酒，引起各界議論。行政院長陳建仁（前）9日要求警政署等有關單位採取有效對策，加強掃蕩黑道聚集處。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北9日電）竹聯幫明仁會日前在台北萬豪酒店大陣仗辦春酒，引起各界議論。行政院長陳建仁今天要求警政署等有關單位採取有效對策，遏止這類囂張挑戰公權力行為，加強掃蕩黑道聚集處及加強檢肅組織犯罪。

陳建仁也要求，法務部應轉請高檢署通令檢察官，同步加強檢肅組織犯罪作為，各有關部會都須積極任事，展現政府維護治安的決心。

竹聯幫仁堂明仁會6日在台北萬豪酒店辦春酒，後續流出影像顯示飯店內有超過百名旗袍辣妹迎賓，引發各界議論紛紛。內政部長林右昌昨天表示，警方在第一時間就採取嚇阻行動，他全力支持警政署；台北市警察局昨天也發布新聞稿表示，當天有到場臨檢、執法與蒐證。

行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁在院會中指出，近日黑道高調舉辦大型宴會，引發社會觀感不佳，請內政部警政署要求各級警察機關親自督導，採取有效對策遏止此等囂張、公然挑戰公權力的黑道份子。

陳建仁說，可針對黑道幫派常聚集的處所加強臨檢盤查、執行掃蕩，並運用第三方警政策略，持續行政查察黑道經營的場所，偵蒐不法行為，掌握其危害社會治安的各類犯罪事證，以組織犯罪儘速法辦，快速打擊與嚴查嚴辦。（編輯：林淑媛）1120309