基隆、宜蘭掃蕩幫派 查獲43名犯嫌

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基隆市政府警察局8日深夜至9日凌晨出動120名警力，針對52處治安熱點進行臨檢，合計偵破各類刑案23件，逮捕包含1名通緝犯在內共23名犯嫌。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）竹聯幫明仁會等幫派近日在飯店舉辦春酒，名車、辣妹列陣壯大聲勢惹議，基隆市和宜蘭縣展開威力掃蕩。基隆市警局偵破各類刑案23件逮捕23人；宜蘭縣則查獲20名犯嫌，成果豐碩。

基隆市政府警察局發布新聞稿表示，市警局昨天深夜至今天凌晨，共出動120名警力，針對治安熱點52處臨檢，合計偵破各類刑案23件，逮捕包含1名通緝犯在內共23名犯嫌。

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其中，第1警分局持搜索票至天道盟同心會林姓男子住處搜索，當場查獲2把改造槍枝和10顆子彈；第2警分局在安樂區破獲天道盟太陽會張姓男子等3人涉嫌製造、持有毒品，起出毒品海洛英、安非他命、毒品咖啡包等證物；刑事警察大隊偵2隊循線查獲吳姓男子種植毒品大麻，查扣毒品大麻種子、大麻植株等證物。

此外，宜蘭縣政府警察局執行「威力掃蕩專案」，局長林武宏昨天晚間10至今天凌晨2時親自帶隊，由刑事警察大隊長鄭偉豪統籌，出動120名警力，針對明仁會、旭仁會經營、圍事等12處營業處所臨檢，共計查獲3名通緝犯、違反毒品危害防制條例5件6名、公共危險10件10名、竊盜1件1名。（編輯：方沛清）1120309