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黑道高調辦春酒 侯友宜：全力掃蕩犯罪源頭

2023/3/9 18:23（3/9 18:36 更新）
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新北市長侯友宜（右2）9日受訪時表示，新北會先把預防的淨化環境治安做好，減少犯罪溫床孳生，並強力取締所有幫派分子在新北的活動，「毫不手軟、絕不寬貸」，更重要是一定要從根刨起，全力掃蕩組織犯罪源頭，結合檢警調通力掃蕩。中央社記者高華謙攝 112年3月9日
新北市長侯友宜（右2）9日受訪時表示，新北會先把預防的淨化環境治安做好，減少犯罪溫床孳生，並強力取締所有幫派分子在新北的活動，「毫不手軟、絕不寬貸」，更重要是一定要從根刨起，全力掃蕩組織犯罪源頭，結合檢警調通力掃蕩。中央社記者高華謙攝 112年3月9日
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（中央社記者高華謙新北9日電）竹聯幫明仁會日前在台北萬豪酒店高調辦春酒，引發議論。新北市長侯友宜今天說，會強力取締幫派分子在新北的活動，「毫不手軟、絕不寬貸」，更重要的是全力掃蕩組織犯罪源頭。

竹聯幫仁堂明仁會6日在台北萬豪酒店辦春酒，後續流出影像顯示飯店內有超過百名旗袍辣妹迎賓，引發各界議論。內政部長林右昌昨天表示，警方在第一時間就採取嚇阻行動；行政院長陳建仁今天也要求警政署等單位遏止囂張挑戰公權力行為，加強掃蕩黑道聚集處及檢肅組織犯罪。

新北市長侯友宜今天陪同行政院長陳建仁視察林口世大運社會住宅。他會後接受媒體聯訪時談及竹聯幫高調舉辦春酒，現在中央定調要擴大臨檢，市府會怎麼配合因應。

侯友宜說，新北市會先把預防的淨化環境治安做好，減少犯罪溫床孳生，強力取締所有幫派分子在新北的活動，「毫不手軟、絕不寬貸」，更重要的是一定要從根刨起，全力掃蕩組織犯罪源頭，結合檢警調通力掃蕩。

侯友宜表示，這幾天很感謝新北市8000個警察辛苦，不眠不休地全力掃蕩黑道幫派及相關重大刑案，新北會繼續努力與加油。

新北市政府警察局也透過新聞稿表示，昨天晚間已特別規劃擴大臨檢，針對不法組織圍事行業及經常聚集出入處所進行掃蕩，遏止幫派氣焰，新北市警局長廖訓誠也偕同新北市府警察局刑事警察大隊長蕭瑞豪前往分局主持勤前教育，要求落實掃蕩幫派組織活動處所，對首惡分子進行檢肅。

新北市府警察局說，昨天晚間出動近500名警力，查獲各級毒品逾200公克、通緝犯13人、各類犯罪現行犯10人。（編輯：張銘坤）1120309

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