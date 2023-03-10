夏光莉請求藍文青給付剩餘財產6856萬 北院駁回

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（中央社記者林長順台北10日電）資深藝人夏光莉與藍文青同居28年，於民國109年間分手，夏光莉提告要求藍文青給付剩餘財產新台幣6856萬餘元。台北地院認為2人沒有法律上夫妻關係，夏女無請求權，判決駁回。

夏光莉（本名夏宗莉）主張，她與同為電視演員的藍文青相識後，於81年間決定結為夫妻，但藍男自稱有通靈能力，並表示夏女天生孤寡，無婚姻命格，若依一般禮俗結婚，會有血光之災，進而危及性命，等到2人80歲時，藍男會舉行世紀婚禮，將她娶進家門。

夏、藍於109年因故分手，夏女表示，她與藍男同居28年，先後共同經營火鍋店及建設公司，客觀上具有「性」、「生活」與 「經濟」之共同，主觀上2造具有結為夫妻意思，雖然欠缺婚姻要件，但屬於「事實上之夫妻」的法律關係，提告要求藍男給付剩餘財產6856萬1600元。

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台北地方法院審理後指出，「事實上之夫妻」縱應該保護其權益，但不應等同於法律上的合法夫妻，否則，無異將鼓勵當事人無視婚姻成立要件的法律規定，讓國家的婚姻政策即無法有效推行，婚姻法律制度的機能亦將削減，對於第三人權益的保護也將因此遭受破壞。

北院認為，夏女自陳與藍男並未舉行結婚儀式，2造無法律上婚姻關係，夏女無從主張民法第1030條之1的夫妻剩餘財產分配請求權，判決駁回夏女之訴。全案可上訴。（編輯：方沛清）1120310