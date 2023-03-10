雲林警執行幫派組合專案 查獲各類犯罪17件17人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雲林縣警察局針對縣內KTV、酒店、小吃部、不法分子及黑道幫派經營、依附、圍事、賴以為生的行業進行臨檢，加強掃蕩，不容黑道挑戰公權力。中央社記者姜宜菁攝 112年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林縣警察局指出，8日起執行幫派組合專案，針對縣內KTV、酒店以及黑道幫派經營、圍事、賴以為的行業加強臨檢，查獲各類犯罪共17件17人，維護治安。

雲林縣警察局表示，有鑑於近日黑道幫派陸續在觀光飯店舉辦春酒方式彼此串連並以跑車甚至辣妹迎賓排場，引發社會不良觀感，雲林警方針對縣內KTV、酒店以及黑道幫派經營、依附、圍事、賴以為的行業等進行臨檢。

雲林縣警察局長林故廷昨天更率領雲林縣警察局刑警大隊長王嘉華、虎尾警分局分局長吳正文及霹靂小組等警力，執行閉鎖式掃蕩及地毯式臨檢。

林故廷今天接受媒體訪問時表示，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，已責令各警分局對幫派零容忍，針對任何暴力案件均深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，加強掃蕩，斬斷金流，絕不手軟。

另外，雲林縣警察局呼籲轄內業者應善盡企業社會責任，全力配合維護治安、掃蕩幫派的作為，提供縣民安全的生活環境。

雲林縣警察局指出，縣內執行幫派組合專案，從8日至今共查獲通緝犯11件11人、妨害自由3件3人、毒品案1件1人、詐欺案1件1人及竊盜1件1人等各類犯罪17件17人，以維護治安平穩。（編輯：戴光育）1120310