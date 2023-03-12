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北市醉女辱罵攻擊員警 遭依妨害公務罪送辦

2023/3/12 12:48
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（中央社記者黃麗芸台北12日）徐姓女子昨天凌晨酒後坐在馬路上哭泣，北市警方到場安撫未果，遭女子辱罵髒話，隨即依妨害公務現行犯逮捕；徐女在派出所內仍持續怒罵和攻擊員警，全案依法送辦。

台北市警察局北投分局今天發布新聞稿表示，永明派出所員警11日凌晨1時許獲報，稱轄內有女子坐在路中間哭泣；員警到場發現徐女酒醉哭鬧，經安撫仍持續鬧事不願返家，還多次辱罵員警，隨即依妨害公務現行犯將她逮捕。

徐女被帶回派出所後，仍持續怒罵甚至攻擊員警，待酒意稍退才知犯下大錯、悔不當初，全案詢後依刑法妨害公務罪移請士林地檢署偵辦。

另一方面，市警局萬華分局龍山派出所員警4日晚間7時許在萬華區艋舺公園執行維安勤務時，在東側人行道上突遭51歲江男出拳攻擊，造成張姓員警眼鏡遭打落，員警立即以警棍防護並請求支援。

支援警力到達後，對江男噴辣椒水後壓制逮捕，全案詢後依妨害公務、傷害罪嫌移請台北地檢署偵辦。

萬華分局說，已調整艋舺公園維安勤務執行方式，改為雙警執勤，以維護員警安全；同時，警方依法執行公權力，絕對不容挑戰，必定強勢執法，對於攻擊員警行為，絕對依法偵辦，有心人士勿以身試法。（編輯：蕭博文）1120312

#艋舺公園
#台北市警察局
#妨害公務
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