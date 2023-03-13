高雄燕巢山區起火延燒 直升機11次空中灑水撲滅

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市燕巢區番田路附近山區今天中午多處起火，且風勢強勁、火勢延燒，消防局出動1架空勤直升機灑水11次，直到下午約5時許完全撲滅。起火原因尚待調查中。

高市消防局第4大隊第1中隊長陳炳雄接受中央社記者訪問表示，今天上午近11時許接獲民眾報案，指燕巢區番田路附近山區出現火煙，消防員到場發現附近有不少墓地，山區有多處起火，且當時風勢強勁，火勢向四處延燒。

陳炳雄說，消防局出動共20車39人前往灌水滅火，但因山區坡度陡，滅火難度高，因此出動1架空勤直升機，共灑水11次，每次約1噸水，直到下午3時許火勢獲控制，約下午5時許完全撲滅。

為防範山區野火復燃，目前山區仍有多名消防員在場戒備中，預估晚間10時許，解除警戒返回。

陳炳雄指出，今天山區最大一處起火面積約500平方公尺，其他零星小區域起火，近來天氣乾燥，山區如有焚燒金紙或煙蒂未熄滅，火源隨風吹飄到各處雜草中，就容易引發火勢。今天山區火警實際原因，仍待進一步火調釐清。（編輯：黃世雅）1120313