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高雄燕巢山區起火延燒 直升機11次空中灑水撲滅

2023/3/13 19:35（3/13 20:01 更新）
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高雄市燕巢區番田路附近山區13日中午多處起火，消防局出動空勤直升機灑水，火勢於下午約5時許撲滅。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月13日
高雄市燕巢區番田路附近山區13日中午多處起火，消防局出動空勤直升機灑水，火勢於下午約5時許撲滅。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月13日
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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市燕巢區番田路附近山區今天中午多處起火，且風勢強勁、火勢延燒，消防局出動1架空勤直升機灑水11次，直到下午約5時許完全撲滅。起火原因尚待調查中。

高市消防局第4大隊第1中隊長陳炳雄接受中央社記者訪問表示，今天上午近11時許接獲民眾報案，指燕巢區番田路附近山區出現火煙，消防員到場發現附近有不少墓地，山區有多處起火，且當時風勢強勁，火勢向四處延燒。

陳炳雄說，消防局出動共20車39人前往灌水滅火，但因山區坡度陡，滅火難度高，因此出動1架空勤直升機，共灑水11次，每次約1噸水，直到下午3時許火勢獲控制，約下午5時許完全撲滅。

為防範山區野火復燃，目前山區仍有多名消防員在場戒備中，預估晚間10時許，解除警戒返回。

陳炳雄指出，今天山區最大一處起火面積約500平方公尺，其他零星小區域起火，近來天氣乾燥，山區如有焚燒金紙或煙蒂未熄滅，火源隨風吹飄到各處雜草中，就容易引發火勢。今天山區火警實際原因，仍待進一步火調釐清。（編輯：黃世雅）1120313

#陳炳雄
#消防局
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