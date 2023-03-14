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通緝犯遇盤查噴辣椒水後奔逃 新北警鳴槍追逮送辦

2023/3/14 18:38（3/14 18:46 更新）
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警方14日下在新北市板橋區盤查可疑車輛時，一名杜姓通緝犯竟對警員噴辣椒水後奔逃，警員對空鳴槍並展開追捕，隨後成功將杜男制伏，帶回警局偵辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年3月14日
警方14日下在新北市板橋區盤查可疑車輛時，一名杜姓通緝犯竟對警員噴辣椒水後奔逃，警員對空鳴槍並展開追捕，隨後成功將杜男制伏，帶回警局偵辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年3月14日
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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市板橋區今天下午傳槍響，警方盤查可疑車輛時，杜姓通緝犯竟對警員噴辣椒水後奔逃，海山分局警員對空鳴槍並將杜男制伏，在車內發現毒品，車內4人都被帶回警局偵辦。

新北市警察局海山分局以訊息說明，文聖派出所所長利建德今天下午率員警執行巡邏時，下午3時20分於板橋區文化路2段盤查形跡可疑自小客車。

警方表示，當時車上包括林姓駕駛及副駕駛座洪姓乘客外，後座乘客有37歲杜姓男子及37歲吳姓女子。當警方盤查時，杜男竟向正要盤查的吳姓警員噴灑辣椒水，隨即下車跨越馬路逃至對面。

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吳姓警員見狀對空鳴1槍示警並追捕，隨即於文化路2段與松江街口將杜男壓制逮捕。支援警力隨後也趕來，吳姓警員因被噴灑辣椒水，身體不適，經送醫治療後已無大礙。

警方表示，員警在車內發現毒品，車上4人都否認持有，因此，4人都被依毒品罪嫌移送偵辦，另外，杜男因竊盜、槍砲及詐欺等罪遭通緝，以及吳女也因竊盜罪遭通緝，兩人除因通緝解送檢方外，杜男還依傷害及妨害公務等罪嫌送辦。（編輯：李錫璋）1120314

#新北市警察局海山分局
#利建德
#板橋區文化路2段
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