詐騙防治 民眾黨團籲政府跨部會分工多管齊下

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詐騙案件與財損連年攀升，台灣民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（右）與立委陳琬惠（左）15日召開記者會，呼籲跨部會從技術、金融管理及教育宣導多管齊下，才能有效防治詐騙。中央社記者范正祥攝 112年3月15日

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（中央社記者范正祥台北15日電）隨著金融科技與金流工具日新月異，詐騙犯罪內容與分工更加精細，詐騙案件與衍生財損連年攀升；台灣民眾黨立法院黨團今天呼籲政府，應跨部會從技術、金融管理及教育宣導多管齊下，才能有效防治詐騙。

民眾黨團副總召賴香伶與立委陳琬惠今天召開記者會，要求「打詐國家隊」積極作為。賴香伶指出，根據刑事局統計，2018年到2022年間詐騙案不斷攀升，其中去年詐騙財損就將近新台幣70億元，5年成長75%，詐騙犯罪猖獗，儼然成為國安危機。

賴香伶說，除第一線基層員警及警政署的相關作為，數位發展部應該杜絕企業個資外洩防堵詐騙破口，國家通訊傳播委員會要持續篩查低成本、高獲利的詐騙簡訊，金融監督管理委員會更得加強監管加密貨幣被用於洗錢。

陳琬惠指出，根據刑事局統計，單就網路詐騙案，2018年財損約4.7億元、8593人受害，2022年財損超過20億元、被害人數超過1萬3000人。

她說，詐騙犯罪猖獗，很大原因在於金融科技與金流工具日新月異，警方查緝手段面臨瓶頸，政府的金融科技、工具管理必須與時俱進，才能有效打擊犯罪。

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陳琬惠指出，近期以ChatGPT為首的人工智能語言模型興起，也被不法人士用來犯罪，模擬真實專家口吻、快速產製客製化的犯罪內容，讓民眾更容易受蠱惑；人工智能還可自動化詐騙流程，包括發送詐騙訊息、收集受害者訊息，增加受害者風險，政府必須馬上著手監管，有效犯罪防治，確實保障民眾的財產與安全。

陳琬惠說，打詐議題牽涉多個部會，資安和詐騙防治該做的事情趕快做。（編輯：郭無患）1120315