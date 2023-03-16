北市中山警分局靖城掃黑 8天逮62嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市警察局實施為期1個月的「靖城專案」強力掃黑，中山分局今天表示，統計8天共動員逾500警力，共逮捕移送62嫌，有效壓制黑幫氣焰。

台北市警察局中山分局上午發布新聞稿表示，為強力壓制黑幫氣焰，維護治安、安定民心，市警局依據警政署規劃，實施為期1個月的「靖城專案」。

專案規劃內容，針對轄內有幫派組合經營的PUB、KTV、夜店等飲酒行業及其賴以為生、依附或圍事等易滋事場所，實施擴大臨（路）檢暨區域封鎖威力掃蕩勤務。

中山分局指出，分局長陳金城今天凌晨親自率隊執行專案掃蕩勤務，運用第三方警政，結合台北市商業處、衛生局、建管處實施聯合稽查，藉以阻斷黑幫圍事、依附行業的經濟來源。

除此之外，也於轄內林森北路、錦州街、錦州街399巷實施區塊封鎖，派遣特勤警力強勢盤檢，有效壓制黑幫氣焰，打擊不法。

根據中山分局統計資料顯示，自9日起迄今共動員逾500名警力，執行臨檢處所66處，共查獲毒品案20件20人、通緝12件11人、其他各類刑案26件31人，總計共逮捕移送62嫌。

中山分局強調，面對黑道幫派絕不姑息，嚴正警告黑幫犯罪組織，對於任何危害社會治安，警方必強力掃蕩肅清。（編輯：陳仁華）1120316