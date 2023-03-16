更多編輯台推薦新聞：
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
科技

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

北市中山警分局靖城掃黑 8天逮62嫌送辦

2023/3/16 09:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市警察局實施為期1個月的「靖城專案」強力掃黑，中山分局今天表示，統計8天共動員逾500警力，共逮捕移送62嫌，有效壓制黑幫氣焰。

台北市警察局中山分局上午發布新聞稿表示，為強力壓制黑幫氣焰，維護治安、安定民心，市警局依據警政署規劃，實施為期1個月的「靖城專案」。

專案規劃內容，針對轄內有幫派組合經營的PUB、KTV、夜店等飲酒行業及其賴以為生、依附或圍事等易滋事場所，實施擴大臨（路）檢暨區域封鎖威力掃蕩勤務。

中山分局指出，分局長陳金城今天凌晨親自率隊執行專案掃蕩勤務，運用第三方警政，結合台北市商業處、衛生局、建管處實施聯合稽查，藉以阻斷黑幫圍事、依附行業的經濟來源。

除此之外，也於轄內林森北路、錦州街、錦州街399巷實施區塊封鎖，派遣特勤警力強勢盤檢，有效壓制黑幫氣焰，打擊不法。

根據中山分局統計資料顯示，自9日起迄今共動員逾500名警力，執行臨檢處所66處，共查獲毒品案20件20人、通緝12件11人、其他各類刑案26件31人，總計共逮捕移送62嫌。

中山分局強調，面對黑道幫派絕不姑息，嚴正警告黑幫犯罪組織，對於任何危害社會治安，警方必強力掃蕩肅清。（編輯：陳仁華）1120316

#台北市警察局中山分局
#錦州街399巷
#陳金城
陳金城
明仁會辣妹迎賓 北市警：不容黑幫挑戰公權力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族