教師被控性騷擾處理有瑕疵 北醫：依法調查

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（中央社記者王揚宇、沈佩瑤台北17日電）人本教育基金會今天與立委召開記者會，指控台北醫學大學某中心蕭姓主任對職員及學生性騷擾，卻僅懲處停聘半年，且校方處理上有瑕疵，更有要求吹哨者撤文等情形，呼籲教育部主動調查。

台北醫學大學發布聲明指出，該師已向學生道歉，也依相關法規調查，絕無要求吹哨者撤下控訴文章及違法私設調查程序等情事；此外，目前已組成申復審議小組，會秉持勿枉勿縱原則，恪遵性平相關法規辦理。

人本教育基金會今天與立委范雲、陳培瑜、王婉諭等人於立法院召開記者會，指蕭姓主任對多名職員與學生，時有言語性騷擾及藉故進行有性意味的肢體碰觸，而且根據北醫調查，該師性騷擾成立共計7案。

范雲表示，雖然調查報告載明蕭姓主任「違反情結非屬輕微」，懲處卻只有停聘半年，且校方在處理程序上出現各種瑕疵，更發生該師威脅受害者不得申訴的離譜情況。

人本基金會執行長馮喬蘭說，從2022年9月起，受害者無法忍受該師的慣性言語性騷擾及肢體碰觸行徑，包含職員、學生、校友共8人申請調查程序；調查後確認該師對其中7人性騷擾成立，另一位申復中。

馮喬蘭指出，相關案件處理過程中，發生校方要求吹哨者撤文、違法約談加害者、未確實停聘等離譜事由，且該師對多人性騷擾，犯後壓迫、恐嚇、威脅受害者及目擊者，但懲處竟只有停聘半年；此外，依法應受停聘的該師，竟於今年1月19日就復職，至今仍自由出入校園，受邀參與學校活動。

范雲說，教育部應重新檢討民國106年針對性別事件「情節重大」的定義與判斷基準，例如「犯後態度」的具體指標、複數受害者案件的懲處標準等，以確實杜絕校園性騷擾慣犯。

人本基金會呼籲，教育部應主動調查，釐清台北醫學大學在性平事件處理上的疏失，並追究相關人員的責任。

台北醫學大學發布聲明稿指出，有關蕭姓教師涉性騷擾事件，在接獲通報後，立即進行教育部校安通報，同時召開性別平等委員會（性平會），並成立調查小組，依相關法規進行調查，絕無要求吹哨者撤下控訴文章及違法私設調查程序等情事。

校方表示，調查之初，校內教評會即依據教師法22條，暫時予以蕭師停聘3個月，並靜候調查，且嚴禁騷擾或報復相關人員。本案於去年12月下旬完成性平調查，教評會於今年1月底決議予以蕭師終局停聘半年，惟依教師法第18條規定，需報教育部核定方能執行。

另外，校方說，校內也對該師進行相關懲處，包括接受心理輔導及性別平等教育課程等，並要求該師向學生道歉，該師也已向學生道歉。同時也提供學生心理輔導相關協助。

校方表示，日前接獲申復，已組成申復審議小組，目前程序進行中，本案秉持勿枉勿縱原則，恪遵性平相關法規辦理。（編輯：蘇志宗）1120317