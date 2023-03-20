陳福祥涉雙屍案5度判死 最高法院將進行生死辯

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（中央社記者林長順台北20日電）男子陳福祥犯下西門町峨眉停車場雙屍案，一審至更三審均遭判處死刑。案件上訴到最高法院，受命法官今天召開準備程序庭，整理案件爭點，將擇期進行生死辯。

法官整理本案爭點分別為陳福祥犯行是否符合兩公約「情節最重大之罪」、原審判決對陳福祥的犯罪動機、態度、是否有教化可能等量刑事由論斷有無不當之處。此外，陳福祥殺人的具體情節有無不能判處死刑的理由。

陳福祥委任律師指出，原審判決科刑過重，未考慮有利陳福祥的證據，最高法院應予以發回或考量有利證據自為適當判決。公訴檢察官則表示，原審判決認事用法並無不當，最高法院應駁回上訴定讞。

陳福祥於民國104年1月13日與男子蔡宗育、蔡鎧陽相約交易毒品，他於台北市峨眉停車場先後槍殺蔡宗育、蔡鎧陽。本案一審、二審、更一審、更二審都判陳福祥死刑。

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最高法院認為更二審量處死刑理由欠備，撤銷發回，台灣高等法院更三審審理期間，陳福祥認錯，請求法官給他一個改過自新的機會，但死者媽媽請求法官判死刑。

更三審合議庭認定，陳福祥在殺害被害人蔡宗育後，不到3分鐘時間，即對蔡鎧陽再下毒手，且手段極為殘暴，陳福祥雖然並非絕對沒有教化可能性，但有使其與社會永久隔離的必要，仍判處死刑。（編輯：李錫璋）1120320