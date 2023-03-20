更多編輯台推薦新聞：
法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看
國際

法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本週高溫上看35度 25日變天有雨稍緩解南部水情
首頁 / 社會

陳福祥涉雙屍案5度判死 最高法院將進行生死辯

2023/3/20 18:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北20日電）男子陳福祥犯下西門町峨眉停車場雙屍案，一審至更三審均遭判處死刑。案件上訴到最高法院，受命法官今天召開準備程序庭，整理案件爭點，將擇期進行生死辯。

法官整理本案爭點分別為陳福祥犯行是否符合兩公約「情節最重大之罪」、原審判決對陳福祥的犯罪動機、態度、是否有教化可能等量刑事由論斷有無不當之處。此外，陳福祥殺人的具體情節有無不能判處死刑的理由。

陳福祥委任律師指出，原審判決科刑過重，未考慮有利陳福祥的證據，最高法院應予以發回或考量有利證據自為適當判決。公訴檢察官則表示，原審判決認事用法並無不當，最高法院應駁回上訴定讞。

陳福祥於民國104年1月13日與男子蔡宗育、蔡鎧陽相約交易毒品，他於台北市峨眉停車場先後槍殺蔡宗育、蔡鎧陽。本案一審、二審、更一審、更二審都判陳福祥死刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

最高法院認為更二審量處死刑理由欠備，撤銷發回，台灣高等法院更三審審理期間，陳福祥認錯，請求法官給他一個改過自新的機會，但死者媽媽請求法官判死刑。

更三審合議庭認定，陳福祥在殺害被害人蔡宗育後，不到3分鐘時間，即對蔡鎧陽再下毒手，且手段極為殘暴，陳福祥雖然並非絕對沒有教化可能性，但有使其與社會永久隔離的必要，仍判處死刑。（編輯：李錫璋）1120320

#陳福祥
#蔡宗育
#蔡鎧陽
陳福祥
西門町停車場雙屍案更三審 陳福祥手段殘暴仍死刑西門町峨眉停車場雙屍案 陳福祥更三審仍判死
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族