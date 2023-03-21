苗栗梅花鹿遭綑綁腿受困橋下 警民合力救援野放

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苗栗縣警察局大湖分局21日表示，20日接獲通報獅潭鄉竹木橋下有梅花鹿疑似遭外力介入，4條腿被綑綁在河床上動彈不得，經通知巡守隊、動物防疫所人員到場協助，將繩索切斷，經獸醫評估身體狀況良好就地野放。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣獅潭鄉竹木橋下出現一隻梅花鹿4腿遭綑綁躺在河床動彈不得，警方獲報後通知巡守隊、動物防疫所人員到場協助，將繩索切斷，評估健康狀況良好後，梅花鹿重回大自然。

苗栗縣警察局大湖分局汶水派出所副所長黃少平今天接受媒體聯訪表示，昨天下午近5時許，接獲民眾報案稱，在台6線31公里處竹木橋下，發現一隻鹿疑似遭外力介入受傷，躺在河床無法行動。

員警通報苗栗縣動物保護防疫所共同前往處置，防疫所人員認定為梅花鹿，因4隻腳遭綑綁且重達70至80公斤，商請巡守隊人員先切斷繩索避免脫水死亡，經獸醫評估身體狀況良好就地野放。

警方指出，梅花鹿一經鬆綁，立即跳開，但又一度被困在高低不齊的石塊間，經救援人員驅趕引導，至晚間7時30分許終於離開，重回大自然懷抱。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦告訴中央社記者，台灣已無野生梅花鹿，研判這隻公梅花鹿應是從圈養的鹿場逃逸野外許久；至於腿部遭綑綁，懷疑是遭有心人欲獵捕所為，如此綑綁有虐待動物嫌疑，可依動物保護法裁罰，但目前梅花鹿已回歸自然難以追查。

張葦指出，苗栗縣沒有劃設狩獵區，一般狀況下，不得獵捕或宰殺野生動物，但若有人民生命財產安全或農林作物遭危害，可依野生動物保育法第21條例外情形適用，但仍須報備主管機關。（編輯：李錫璋）1120321