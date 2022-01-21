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台東鹿野脫逃梅花鹿出沒 誘捕安置武陵生態園區

2022/1/21 17:52（1/21 18:12 更新）
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台東縣鹿野鄉田間110年12月間出現梅花鹿身影，經專家成功誘捕後，公告數日仍無飼主出面認領，21日移至武陵梅花鹿生態園區安置。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月21日
台東縣鹿野鄉田間110年12月間出現梅花鹿身影，經專家成功誘捕後，公告數日仍無飼主出面認領，21日移至武陵梅花鹿生態園區安置。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月21日
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（中央社記者盧太城台東縣21日電）去年12月間在台東縣鹿野鄉田間出現的梅花鹿，經專家成功誘捕後公告數日，無飼主出面認領，今日移至武陵梅花鹿生態園區安置。

去年12月中旬有民眾陸續在台東鹿野鄉多處田間發現1隻公的梅花鹿，研判是有人圈養脫逃，台東縣政府和鹿野鄉公所委託專業人士追蹤誘捕。

台東縣政府農業處長許家豪今天告訴中央社記者，與鹿野鄉公所密切合作並追蹤蹤跡，並雇用專業獵捕人員，去年底捕獲後安置在動物收容中心照料。研判這隻公鹿體力及警覺性不同於野生鹿，且梅花鹿野外族群早於民國58年左右絕跡，應是人為飼養後逃逸。

台東縣政府依規定公告請飼主領回，然而至今仍尋無飼主，經評估後，決定安置在台東戒治所旁的武陵梅花鹿生態園區。

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許家豪表示，這隻梅花公鹿約3到4歲，經動物收容中心細心照料，身體狀況良好，今天上午經專業人員趕入搬運箱及載運到安置地點，上午10時順利完成搬遷。武陵梅花鹿生態園區佔地約3公頃，目前僅飼養6隻母鹿，由戒治所外役工作人員及永安社區發展協會共同經營管理，場域環境極適合飼養鹿隻。

許家豪表示，飼養人工繁殖的鹿當寵物，應在每季畜情調查時向公所登記，且要善盡飼主責任，切勿讓其逃逸，若影響民眾生命財產安全或危及動物健康、生命，將以動物保護法查處；若飼養鹿隻超過40頭，應辦理畜牧場登記，違者將依畜牧法處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1110121

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