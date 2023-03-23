台61線白沙屯段甲醇化學槽車翻覆起火 雙向封閉

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台61線西濱北上112公里、白沙屯路段23日上午發生載運甲醇槽車翻覆起火事故，苗栗縣消防局出動多個分隊馳援，槽車載運的甲醇外洩延燒路旁農田，該路段雙向暫時封閉，持續救災排除中。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月23日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）台61線西濱北上112公里、白沙屯路段今天上午發生載運甲醇槽車翻覆起火事故，苗栗縣消防局出動多個分隊馳援，槽車載運的甲醇外洩延燒路旁農田，該路段暫時雙向封閉。

苗栗縣消防局上午9時30分許接獲民眾報案，後龍鎮西濱北上112公里處發生槽車翻覆起火，派遣後龍、特搜、竹南、苗栗、西湖、通霄、頭份等分隊趕往救援。

消防局指出，載運甲醇（工業酒精）的槽車翻覆後，車頭與槽體分離，槽體起火燃燒，甲醇也不斷外洩溢流，延燒到路旁及草地農田，出2水線以泡沫滅火，至10時20分已控制火勢。駕駛大腿開放性骨折送醫。

公路總局第二區工程處苗栗工務段指出，現場除北上車道發生事故，因火勢濃煙恐影響南下車輛通行，雙向暫時封閉，持續救災排除中。（編輯：方沛清）1120323