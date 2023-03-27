得標海軍採購案竟拿中國產品交貨 科技公司負責人遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北27日電）台灣某科技公司賴姓負責人108年投標海軍標案，竟涉將中國製產品透過洗產地進口交貨，還撕掉簡體字貼紙並偽造文件指是從歐洲進口，詐得5194萬元，檢方今天依詐欺等罪起訴。

新北地方檢察署調查，國防部海軍司令部海軍艦隊指揮部民國108年8月辦理雷達「60KW發電機組」採購案開標作業，該標案細分為4個標案，採公開招標最低標決標方式辦理，且規定發電機組須為歐美日品，零組件不得為中國製造、進口或轉口。

檢方調查，當時有5家廠商投標，結果這間科技公司得標3個，不過因報價都低於底價80%，啟人疑竇，這間科技公司還提出履約實績說明，且保證機組都是歐洲進口。經委購單位認為說明合理後，這間科技公司順利得標3個標案。

檢方調查，這間科技公司賴姓負責人、林姓主管與相關關係企業何姓負責人早已知道發電機組及零組件是從中國進口、轉口及製造，竟刻意洗產地至新加坡，並偽造不實原廠製造證明文件、英文證明書及中文出廠合格證明書，使艦指部開標人員誤信符合招標規定，因此通過資格審查。

檢方調查，在第一階段驗收時，艦指部以目視方式檢查這間科技公司檢附的文件及發電機組，何姓負責人還故意事先撕毀發電機組上標示中國製造進口的簡體字貼紙，導致艦指部驗收人員誤信而通過驗收，這間科技公司也因此詐得新台幣5194萬元。

偵訊時，被告辯稱一開始是向西班牙廠商下單，因為交期來不及才向中國廠商調貨，並刻意洗產地到新加坡再轉口進台灣。不過檢方不採信，今天將賴姓負責人、林姓主管與關係企業何姓負責人3人，依刑法詐欺罪、行使偽造私文書罪及政府採購法「以詐術使開標發生不正確結果」等罪嫌起訴。（編輯：李錫璋）1120327