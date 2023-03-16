羅志明夏復翔涉共諜案起訴 免費招待退將赴中國前後出團13次

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海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明（圖）涉共諜案，檢調查出2人安排退將跟中方人員餐敘，宣傳統戰思想。（中央社檔案照片）

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案，檢調查出2人先將引介赴中招待餐敘的退將資訊傳給中方，再安排退將跟中方人員餐敘，宣傳統戰思想，出團13次，高達194人次。

夏復翔、羅志明涉共諜案，檢調查出2人受中國統戰組織跟勢力指示拉攏退將，6年受引介退役軍官逾48人，出團達194人次，高雄地檢署今天依國安法起訴，並移審高雄地方法院。

高雄地檢署起訴書指出，夏復翔民國98年退伍後，101年間因擔任海軍官校校友會長，與中國「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」副秘書長郝一峰，以及曾任「中國和平統一促進會」處長、現任中國「黃埔軍校同學會」台港澳聯絡部副部長方新生結識。

羅志明則是先因打高爾夫認識夏復翔，102年時擔任台鹽廈門子公司董事長時，業務上又與廣州太普樂公司董事長李鷹（其父為中共解放軍空軍退役）熟識，因此便藉由邀請李鷹來台參加高球賽機會，引介跟夏復翔認識，並以邀請免費招待旅遊等利益吸收。

檢調查出，羅志明、夏復翔自102年起陸續接受郝一峰、方新生、李鷹指示，透過人脈長期物色、引介國軍特定階級、軍種退將赴中國接受落地招待（僅須自付機票錢）；2人行前會先將這次赴中退將的資訊傳送給中方，再由中方在行程中假意安排與「統一促進會」、「黃埔同學會」成員，或是解放軍及中共台辦官方等人員座談餐敘。

不過，中方實則利用餐敘場合宣傳「和平統一」、「一國兩制」、甚至「武統台灣」等統戰思想，並詢問這些退將祖籍，是否有意至中國居住等，藉此進行思想引導，以及挑選可納為中共所用的退將。

檢方統計，2人自102年到107年共引介48名退役高階軍官前往中國參加「孫中山誕辰紀念活動暨澳門觀光」、「三二九黃花崗72烈士紀念活動」、「珠海航空暨空軍814筧橋空戰勝利活動」、「四川成都參訪團」、「珠海航空展」等活動，出團達13次，高達194人次，受招待軍官中不乏有曾受表揚的將校級軍官。（編輯：陳仁華）1120316