共諜案引介逾48人 前立委羅志明、退將夏復翔起訴

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案，檢調查出2人受中國統戰組織跟勢力指示拉攏退將，6年受引介退役軍官逾48人，出團總數達194人次，雄檢依國安法起訴移審高雄地院。

近期發生多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動，引發爭議。海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案部分，檢調查出2人自民國102年到107年，接受負有統戰、滲透及發展組織等任務的中國「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」代表人員及中共勢力指示，引介退將赴中國接受落地招待，並與陸方人員座談餐敘宣傳統戰思想。

高雄地檢署今天發布新聞稿指出，雄檢國土安全專組主任檢察官宋文宏及檢察官甘若蘋、許紘彬指揮法務部調查局高雄市調查處偵結後，認定2人均違反修正前國家安全法第2條之1規定、同法為大陸地區行政、軍事、黨務機構或其他公務機關或其設立、指定機構或委託民間團體發展組織罪嫌，今天依法提起公訴，同時將在押夏復翔、羅志明移審高雄地方法院。

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檢調查出，羅志明102年間因業務往來結識與中共解放軍有關的李姓男子，並遭中共勢力吸收，他先引介海軍退役少將夏復翔受中共吸收，2人自102年到107年受指示，共同或由夏復翔單獨以其國軍人脈，長期物色招攬、引介國軍特定階級、軍種退將，赴陸接受落地招待與陸方人員座談、餐敘，由陸方宣傳「和平統一」、「一國兩制」、甚至「武統台灣」等統戰思想。

此外，陸方人員在接觸過程中甚至會詢問退將祖籍，以及是否有意到中國居住等話題，藉此對退將進行思想引導，並挑選納為中共所用，藉此提供中共情治人員接觸、拉攏甚至吸收機會，並為中國機構發展組織。檢察官追查分析事證後，認定2人至少使國內48名退役高階軍官受引介、接觸，招待出團次數為13次，出團總人次則為194人次。（編輯：陳仁華）1120316