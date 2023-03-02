馮世寬：中國借披露退將赴陸 分化軍民信任讓台自亂

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（中央社記者吳昇鴻台北2日電）日媒報導，9成退役軍官赴中賣情報引發議論。退輔會主委馮世寬今天駁斥報導內容，並透露中共高階將領曾訪台，但台灣是「不公布」；他質疑中國公布台灣退將赴中活動是「反情報、反宣傳」，造成民眾對退將不信任，「我們自己就搞亂了」。

馮世寬上午赴立法院外交及國防委員會業務報告並備詢。民進黨立委劉世芳質詢，列舉近年國軍退役將領涉共諜案例，並詢問馮世寬對日媒報導的看法。

曾任國防部參謀本部情報次長、空軍總司令部情報署長的馮世寬，動怒駁斥報導內容指出，他對反情報非常熟悉，「這不是中共做反宣傳嗎？這有什麼好宣布的」。

馮世寬質疑，中共有多少高級將領來過台灣，「我們有公布過嗎？我們都依據他們講的不要公布」；他指出，中國公布台灣退將去中國，導致民眾對國軍退將不信任、不任用與反感，「我們自己就搞亂了」，這是「反情報、反宣傳」手法。

退役上將、前空軍司令沈國禎2016年11月曾與現任國民黨立委吳斯懷等共32名退將，在北京出席孫中山誕辰150週年大會，除在台下聽中共總書記習近平演講，會場奏起中華人民共和國的國歌時也跟著起立，事後引發台灣輿論譁然。

馮世寬以此事為例說，沈國禎是他從小夥伴、曾是他的Wingman（僚機飛官），兩人的交情不是三言兩語可講完，但現在已不往來、甚至連雙方太太也不往來；原因是沈國禎說，「現在外面把我講成這個樣子，我怕影響你的前途」。

馮世寬指出，「你看這個新聞的分化」，他認為日本媒體這則新聞，是想分化國軍官兵跟全國老百姓團結在一起的心，所以一定要澄清。

面對立委詢問如何增強退役官兵心防及認知作戰，馮世寬表示，會透過各軍校校友會聯絡退役官兵，而退輔會「榮光雙周刊」，亦有刊登提醒退役官兵注意國家安全、保密防諜。

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針對美國國務院批准對台軍售案，包括F-16戰機軍火和相關設備，價值達6.19億美元（約新台幣189.5億元）。馮世寬指出，此舉讓國軍對保衛台灣增大信心，而他操作過的飛行載具都是美國製造，從來沒聽過美國威脅論。

馮世寬說，美方出售戰機給台灣，是希望台灣周邊海域遭遇危險狀況時，能強化台灣防禦能力，並不牽涉美方是否替台灣打仗。他強調，民眾應凝聚信心，國軍獲得武器並做好戰備，將更有信心保衛台灣安全。（編輯：林克倫）1120302