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拼裝菜車疑剎車失靈自撞電桿 夫亡妻跳車未受傷

2023/3/28 14:27（3/28 15:06 更新）
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白姓男子28日駕駛三輪拼裝菜車載著潘姓妻子，從新北瑞芳瑞濱路阿美家園社區，往台2丁線方向行駛，行經下坡路段時疑因剎車失靈自撞電線桿，警消到場發現菜車側翻三輪朝天，蔬果等物品散落一地。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月28日
白姓男子28日駕駛三輪拼裝菜車載著潘姓妻子，從新北瑞芳瑞濱路阿美家園社區，往台2丁線方向行駛，行經下坡路段時疑因剎車失靈自撞電線桿，警消到場發現菜車側翻三輪朝天，蔬果等物品散落一地。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月28日
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（中央社記者王朝鈺新北28日電）白姓男子今天駕駛三輪拼裝菜車載著潘姓妻子，從新北瑞芳瑞濱路阿美家園社區，往台2丁線方向行駛，行經下坡路段疑剎車失靈自撞電線桿，白男送醫不治，潘女及時跳車未受傷。

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警方初步調查，67歲白男上午10時許駕駛拼裝菜車，搭載59歲妻子潘女，在阿美家園社區販售蔬果結束後往台2丁方向行駛，行經下坡路段時，疑拼裝菜車剎車失靈，失控自撞路旁電線桿。

警消到場時，發現菜車側翻三輪朝天，蔬果等物品散落一地，白男因連人帶車撞上電線桿已失去呼吸、心跳，經送往瑞芳礦工醫院急救後，中午11時24分宣告不治，潘女則及時跳車並未受傷，沒有送醫，確切肇事原因有待警方進一步調查。（編輯：李錫璋）1120328

#台2丁線
#瑞芳礦工醫院
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