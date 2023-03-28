高檢署公布毒品情勢報告 先驅原料來源為中國

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）台灣高等檢察署今天發布毒品情勢分析報告，並表示去年全台各級毒品查緝量為9916.4公斤，為歷年最高，主要為先驅原料，而先驅原料的主要來源為中國。

高檢署發布「111年度國內毒品情勢分析報告」，針對第二級毒品大麻濫用的情勢提出示警及因應對策，並由高檢署檢察官林秀敏、衛福部嘉南療養院醫師李俊宏、刑事局毒品查緝中心股長洪培倫主講。

高檢署新聞稿指出，去年台灣毒品查緝量9916.4公斤，較民國110年增加179.2%，第四級毒品居多，查獲毒品多來自境外，以先驅原料為主，而先驅原料主要來源為中國。

高檢署指出，去年從中國查獲淨重2104公斤先驅原料，可用於製作新興毒品「喵喵」，若貿然流入台灣，將戕害社會安全甚鉅。

新聞稿表示，去年毒品施用人數計4萬2418人，其中以施用第二級毒品2萬7836人為最多。另，偵查新收毒品施用人數從106年23.2%降至去年的18.8%，呈現逐年下降，施用新興毒品死亡人數也逐年下降。

針對大麻濫用狀況，檢察官林秀敏說，台灣查獲大麻重量逐年增加，去年攀升到1萬3001株，判斷與泰國大麻合法化、移民留學趨勢有關，但檢察機關偵結施用大麻人數未相對提高，更從108年起下降，顯然有施用大麻黑數存在。

刑事局股長洪培倫指出，毒郵包以走私大麻、K他命為大宗，並以美國、加拿大為主要來源，經高檢署指示，向下刨根挖掘大麻施用黑數，施用大麻人數由110年458人上升至去年639人，並多為24到29歲年輕人。

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醫師李俊宏表示，大麻一樣會成癮，一樣有戒斷症狀，隨著電子菸盛行，吸食大麻比率漸高，無法得知是否加入更危險的合成大麻，可能會造成精神症狀、暴力行為、增加罹患思覺失調風險，並造成龐大社會成本浪費。

高檢署表示，將祭出6大政策「擊落麻毒」，涉毒者一律加驗大麻，加強大麻種植及走私端查緝，積極往下刨根挖掘施用黑數，分析大麻交易特性加強情蒐，要求特殊營業場所落實通報義務，訂定查獲施用大麻獎勵措施。（編輯：方沛清）1120328