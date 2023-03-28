清大再接爆裂物通報查無異狀 疑發自境外相同IP

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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）清華大學指出，今天再接獲通報指有2封恐嚇信揚言在女廁放置爆裂物，經盤查校園後無異狀。警方表示，一連2天恐嚇信件疑發自境外相同IP，且與近期網路言論恐嚇手法雷同。

清華大學向中央社記者表示，繼昨天接獲爆裂物假訊息後，校方今天下午2時許再接獲教育部校安中心通報指出接獲2封電子郵件的恐嚇信，只是昨天宣稱要放爆裂物在男廁，今天揚言要放在女廁。

清大指出，事件雖很有可能是惡作劇，但校方不敢輕忽，立即成立指揮中心、同時報警，新竹市警察局埔頂派出所、南門派出所分別調派員警進校巡邏。

至於校方相關作為，清大表示，各館舍的安全官針對教室、餐廳、宿舍、體育場館等公共區域進行盤查，在下午4時30分盤查完成，沒有發現異狀；目前校方暫停餐廳、體育場館及圖書館使用，減少群聚。

新竹市警察局刑警大隊大隊長賴耀宗告訴中央社記者，清大今天再次收到恐嚇信件，經查疑與昨天信件位址都屬同一處、為境外IP，且與近期網路言論恐嚇手法雷同，已報請檢方指揮偵。

清華大學昨天下午接獲爆裂物通報，經會同警方檢查2校區全部館舍公共區域，查無異狀；今天再獲通報接獲2封恐嚇信，校園目前盤查完成，沒有發現異狀。（編輯：戴光育）1120328