48退將捲共諜案 前國安會組長曾受邀赴中10次

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海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案，檢調查出2人受中國統戰組織跟勢力指示拉攏退將，赴中國接受落地招待。（翻攝黃埔軍校同學會活動手冊）中央社記者洪學廣傳真

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）海軍退役少將夏復翔與前立委羅志明涉引介48名退將赴中統戰，名單包含前國安會組長少將官本鯤曾受邀赴中10次、前衡山指揮所主任陳盛文9次，但也有高階軍官嚴拒接觸。

海軍退役少將夏復翔與前立委羅志明涉引介退役將領赴中宣傳統戰思想、發展共諜組織，6年受引介退役軍官達48人，出團達13次、194人次，高雄地檢署依國安法起訴2人。

檢調清查名單發現，48人不僅遍及各軍種，官階更至少為中校以上，中國情治人員甚至曾企圖引介前副總統呂秀蓮赴中，但未成功。

高雄地檢署起訴指出，中國情治人員曾指示羅志明向夏復翔表達「就是都將軍就好，盡量是中將啦」等語，且在引介退將過程中更要求當事人低調，或是盡量引介新面孔等。部分退將不但呼朋引伴，甚至帶配偶同行。多人更證稱中國不但會在晚宴提及對兩岸統一看法，還會有官方單位的人出席交換名片、微信等拉攏行為。

起訴書指出，其中，曾官拜海軍福山軍艦、遼陽軍艦艦長、國家安全會議第一組組長的前少將官本鯤更赴中接受招待達10次，檢調另查出官本鯤拿到廈門市人民政府第五辦公室主任劉煒陽、海峽兩岸關係協會駐澳門特別行政區辦事處主任王憲、中共珠海市委台灣工作辦公室主任兼珠海市人民政府台灣事務局局長曾谷等人名片。

此外，名單中更包含歷任國防部衡山指揮所主任、空軍東指部中將指揮官、空軍總司令部中將參謀長、空軍官校校長陳盛文、前空軍松山指揮部指揮官蕭士材、前海軍造船研發中心主任萬尚俊等人，這些人同樣隨團赴中9次。歷任海軍軍區司令、國防部常務次長及海軍副總司令方壽祿6次、歷任空軍作戰指揮官中將副指揮官、國防大學空軍學院院長李少弘5次。

檢方指出，除此之外，還有歷任金門日報社長，忠誠報社長、國防部青年日報少將社長蕭筧民、前海軍總部勤務處處長少將董遠、前海軍副總司令高揚、前海軍總司令部作戰署少將署長、前海軍教準部中將司令、前海軍司令部中將副司令蔣海安等人也都曾受邀落地招待。

檢調偵訊時，這些退將均證稱中國以黃埔情活動交流為名舉辦球敘、座談會、晚宴等，但晚宴內容主要宣導「一國兩制」、「武統」、「和平統一」等具有策反用意統戰內容，彼此交換名片、聯絡方式、甚或詢問退將關於一國兩制看法、祖籍、是否想回中國居住等敏感話題。

不過，前海軍副總司令高揚曾受夏復翔要求，代為邀約前海軍總司令苗永慶赴中，當時聽了隨即以「苗永慶不願與中國官方有私下接觸」代為拒絕邀約，苗永慶本人之後也堅拒邀約，才讓中國徹底死心。（編輯：李錫璋）1120329