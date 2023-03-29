海關人員涉包庇貨物放行 財部：配合調查嚴懲不貸

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（中央社記者謝方娪台北29日電）檢調獲報，基隆關八里分關有海關人員涉收受報關行賄賂進而包庇貨物放行。財政部關務署表示，全案已進入司法偵辦階段，海關將全力配合檢調單位調查、提供事證，協助釐清事實。

檢調獲報，基隆關八里分關賴姓、蘇姓、李姓海關人員涉收受報關行賄賂進而包庇貨物放行，不法所得約新台幣40萬餘元，士檢今天聲押禁見賴男、蘇男，李男則交保候傳。

財政部關務署今天晚間發布新聞稿提到，媒體報導八里分關海關人員涉收受報關業者賄賂，以「化整為零」，拆成完稅價格2000元以下免稅包裹避稅等，全案已進入司法偵辦階段，基於偵查不公開原則，海關將全力配合檢調單位調查作業並提供事證。

關務署指出，海關向來實施定期輪調制度，涉案3名關員均分別於2020年及2021年間調離海運快遞通關單位，其中2名關員今天下午已經法院裁定羈押，依公務員懲戒法第4條規定，2名關員職務當然停止，海關並將追究相關行政責任。

另針對涉案業者，關務署強調，海關已立即提高查驗力道以杜絕不法，並啟動相關行政調查程序，若調查結果確涉不法情事，將依法重懲，以儆效尤。

關務署指出，將秉持「依法行政、毋枉毋縱」態度，全力配合檢調查辦，若有人員涉案，將嚴懲不貸、絕不護短。

關務署並表示，肅貪防弊海關責無旁貸，政府反貪腐需要公、私部門一起努力，呼籲業者落實法遵及推動誠信治理，共同建構安全優質的通關環境。（編輯：潘羿菁）1120329