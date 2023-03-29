屏東受刑人涂俊煒高屏逃竄 脫逃第3天屏東車站落網

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屏東看守所受刑人涂俊煒（前右）日前在自主監外作業時脫逃，檢警循線追查掌握動向，在涂嫌脫逃48小時後，29日傍晚在屏東車站成功將人逮捕。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月29日

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東看守所受刑人涂俊煒27日自主監外作業時脫逃，偷了汽車再連續偷竊機車，不斷在高雄與屏東兩地逃竄，檢警掌握動向，涂俊煒在脫逃第3天、今天傍晚於屏東車站落網。

屏東縣警察局長蔡文峰接受媒體聯訪指出，涂俊煒自27日搶奪巫姓果農車輛後，不斷在屏東與高雄地區來回逃竄，企圖混淆警方，期間又連續犯下竊盜機車，甚至發生自撞交通事故。

蔡文峰表示，專案小組動員500人次警力調閱監視器影像分析、地毯式搜索高屏地區，今天傍晚6時10分在屏東車站前緝獲歸案。

據了解，今天清晨5時許，涂俊煒騎乘機車到屏東火車站前的一處機車託運行，並以「許俊煒」名義要託運偷來的機車到台中，但未料傍晚6時許，涂嫌卻又出現託運行詢問「機車託運走了嗎」，眼尖的員工察覺有異但冷靜應對，趕緊通報警方逮人。

至於涂俊煒為何脫逃，屏東警方表示，目前尚在偵訊中，確切原因待釐清。

台灣屏東地方檢察署表示，涂俊煒另涉有脫逃罪、傷害罪，在逃亡期間有多起機車竊盜案件，將依法加以偵辦。

屏東看守所受刑人涂俊煒因肇逃、詐欺等案件，遭判刑6年多，在民國107年已入獄服刑。27日下午3時許，涂俊煒在進行自主監外作業時，與受僱的檸檬園巫姓果農發生口角進而引發肢體衝突，隨後搶奪巫姓果農的車輛駕駛離去，果農則是臉部、胸口多處挫傷，住院治療。（編輯：張雅淨）1120329