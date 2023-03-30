士林科教館弊案 涉賄業者逃亡逾追訴期獲免訴

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（中央社記者謝幸恩台北30日電）士林科教館遷建工程弊案，遭控行賄前館長徐國士並聯合廠商綁標的王姓女業者，被士林地檢署起訴後逃亡至今。士林地方法院認定，王女追訴權時效已完成，日前判決免訴。可上訴。

全案起源於舊科教館因老舊不堪使用，教育部民國82年間核准遷建，並選定台北市士林區基河路國有土地作為遷建新館的館址。徐國士於89年10月至92年9月間擔任科教館館長，並就科教館遷建新館的各項業務負有監督之責。

不過，徐國士被控與友人、負責新科教館軟體工程營建管理服務的董素貞共謀，涉嫌將「第一單元統包採購案」等案件交給王姓女業者等特定廠商承作。

士檢認定，王女為求得標，招待董女前往日本東京參訪博物館，又協助董女撰寫採購文件並依照允諾回扣成數，涉嫌陸續分批給董素貞、徐國士共計新台幣4900萬多元回扣；98年3月起訴徐國士、董素貞及王女等人，王女逃亡經士林地方法院於104年7月24日發布通緝在案。

士院認為，王女涉犯政府採購法之意圖獲取不當利益，而以協議使開標發生不正確罪，最重本刑5年以下，又犯貪污治罪條例的行賄罪，最重本刑為7年以下，2罪的追訴權時效應自92年8月29日起算10年，扣除因通緝而停止審判的期間，追訴權時效已於111年7月14日完成，日前判決免訴，可上訴。

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另一方面，士院於104年9月依共同連續犯對監督事務圖利罪，判處徐國士有期徒刑7年6月、董素貞8年6月。經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審審酌審酌此案適用速審法減刑，改判處徐國士有期徒刑6年、董素貞6年6月。案經上訴，最高法院將案件撤銷發回，由高院更一審審理。更一審前年改判徐國士無罪，董素貞涉犯政府採購法，2罪分別判刑4月、2年1月。（編輯：戴光育）1120330