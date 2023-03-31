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社群假冒名人詐騙頻傳 刑事局：與Meta有聯繫窗口

2023/3/31 18:36
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（中央社記者劉建邦台北31日電）歹徒扮名人在社群平台放釣魚廣告投資詐騙頻傳，行政院長陳建仁今天說，打詐國家隊1個月內提配套；刑事局指出，已與Meta建立聯繫窗口，會持續與中央相關單位研議配套方案。

詐騙集團打著公眾人物名號在社群平台投放釣魚廣告進行投資詐騙猖獗，陳建仁今天在立法院答覆立委質詢時表示，有誠心與決心要把打詐工作做好，打詐國家隊1個月內提出相關配套方案。

刑事局表示，網路詐欺犯罪近期常透過社群網站犯案，已跟社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta建立涉嫌詐欺的貼文下架機制，警方會蒐集民眾舉報及網路情資，把相關資料通報給Meta公司窗口，並針對貼文內容持續分析有關情資，交由專責單位追溯源頭。

刑事局指出，會持續加強打擊網路詐欺集團的查緝量能，並透過宣導防詐騙教育（識詐）、防堵電信網路成為犯罪工具（堵詐）、建構完善機制查察贓款流向（阻詐）、偵查打擊詐騙集團（懲詐）面向，與中央各部會研擬因應策略及配套方案，保護民眾財產安全及降低犯罪損害。

經統計從2月起至今，警方向臉書通報假扮名人進行投資詐騙案約1000件。警方表示，雖與Meta公司已建立連繫窗口，但相關內容須經業者審核後才能下架，目前Meta及Google配合狀況都很良好，將持續溝通盼能建立更多聯繫管道及機制。（編輯：李錫璋）1120331

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