未禮讓行人重罰首日 台北桃園各取締逾180件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

汽車未禮讓行人31日起罰則加重，高雄市警察局交通警察大隊指出，各分局針對汽、機車行經行人穿越道或轉彎時未停讓行人違規加強取締，統計31日至下午2時共取締23件。圖為高雄街頭行人依燈號過馬路。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日綜合報導）汽車未禮讓行人今天起罰則加重，六都警方也加強執法，並統計今天汽機車未禮讓行人開罰案件，其中台北市與桃園市分別取締181件、183件，最高罰鍰新台幣3600元。

交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，若汽車行經行人穿越道及轉彎時不讓行人先通過，將由原本小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為最高額3600元，機車維持1200元，並於今天施行。

台北市警察局交通大隊表示，已加強執法並把車輛不讓人列為重點專案，統計至今天下午4時，取締車輛不停讓行人違規件數共181件，包含汽車75件、機車106件，取締件數前3大路段依序為羅斯福路4段、松江路、忠孝東路4段。

新北市政府警察局表示，今天共取締40件未禮讓行人穿越的車輛，其中機車34件、汽車6件，最高裁罰金額是3600元。

桃園市政府警察局交通警察大隊向中央社指出，截至今天晚間6時，共取締183件，開罰最高金額為3600元，皆為一般車輛或機車未禮讓行人。

台中市警察局表示，為展現台中市捍衛行人路權決心，今年3月13日起至26日止，規劃執行「行人正義大執法專案」勤務，共取締5479件；為持續提升駕駛人與行人守法觀念，防制行人事故，自27日起延長專案至今年4月9日。

高雄市政府警察局交通警察大隊發布訊息指出，各分局針對汽、機車行經行人穿越道或轉彎時未停讓行人違規加強取締，統計今天至下午2時共取締23件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市政府警察局交通警察大隊表示，違規案件其中汽車18件、機車5件，多以汽車未禮讓行經斑馬線行人遭開罰最多，開罰金額統一為汽車未禮讓行人3600元、機車1200元，但未詳細統計開罰高峰地點跟時段。

台南市政府警察局交通大隊統計，至今天下午5時，新法上路台南市違規取締件數約65件，但可能有些件數尚未建檔，其中以汽車行經行人穿越道未禮讓行人占多數，將開罰3600元。（編輯：謝雅竹）1120331