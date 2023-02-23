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保護老人過馬路獲讚聲 小六生：擔心他被車撞[影]

2023/2/23 15:28（2/23 16:04 更新）
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影片來源：CNA 北部地方組

（中央社記者高華謙新北23日電）網友分享今天看到長者過馬路，原要以機車擋著保護，不料三重國小學生過來扶老人，讓人感動。這名六年級學生說，因擔心長者被車撞才回頭攙扶。校方說，將推薦為品德模範學生。

有網友在社群網站臉書Facebook社團「三重蘆洲幫」貼出自己的行車記錄器影片，只見一名拄著拐杖的老翁緩慢地過馬路，才走到一半就變紅燈，眼看車道號誌轉綠，已有車輛呼嘯而過，結果一名穿著三重國小校服的孩子主動上前扶老人過馬路，還繞到老人後方，保護走上人行道才離開。

這名網友在貼文中寫道，自己一早送孩子上學時，遇到這令人感動的一幕，當時想說用機車擋著，讓老人慢慢過，沒想到有小朋友跑過來扶老人，也希望老師看到的話可以表揚一下。

網友留言紛紛大讚「好貼心的孩子，很感動」「大家都為擺脫行人地獄盡一分心力」、「社會就需這樣的，尤其是對開車，騎車都要有禮讓動作緩慢的老人，更需要有像這位同學的愛心」、「這孩子讓我這三重人備感光榮」。

新北市三重國小校長朱富榮告訴中央社記者，這名孩子是今年六年級的魏姓學生，孩子告訴他，今天上學途中穿越三和路時，發現這名長者行動不便，由於已經紅燈、車子都要開了，擔心長者被車子撞到，因此回頭過去攙扶，並舉手提醒，希望駕駛不要撞到。

魏姓同學說，學務處在早自習時有放交通安全影片宣導，因此知道要幫助行動不便者與老人。

朱富榮說，將在學生朝會表揚魏姓同學，並推薦為品德模範學生；此外，學校附近的眼科醫師也來電，希望送禮獎勵孩子。（編輯：方沛清）1120223

#三重國小
#品德模範
#長者
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