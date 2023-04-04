趁連假闖關 恆春海巡逮12名越籍偷渡犯
2023/4/4 16:48
（中央社記者林巧璉屏東4日電）恆春海巡隊3日晚間破獲人蛇偷渡案，在一艘沒有漁具可疑漁船駕駛台下方艙間，查獲躲藏的12名越南偷渡客。全案由屏檢指揮海巡、警政、移民擴大偵辦，向上溯源追查幕後不法集團。
海巡署第八巡防區指揮部晚8時57分，透過雷達螢幕發現屏東頂寮溪外海約2浬有航跡可疑漁船，隨即統合岸、海、查緝、警兵力部署圍捕。恆春海巡隊調派線上巡防艇PP3589艇前往查看，於9時20分抵達通報位置。
艇長發現船上並無漁具、漁獲明顯可疑，經登檢部署，果然在船上駕駛台下方艙間，發現躲藏的9男、3女共12名越南偷渡客。緊急增援2062艇、3535艇，在晚間10時多共同押解涉案漁船返回枋寮漁港。
全案訊後依違反「入出國及移民法」偵辦，並報請屏東地檢署指派檢察官盧惠珍指揮海巡、警政、移民相關單位擴大偵辦向上溯源，追查幕後不法集團。
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由於近期台灣西南沿海發生疑人蛇集團將偷渡客海上丟包棄屍案，恆春海巡隊清明5天連假期間，針對海域不明目標加強查察，配合海面雷達目標監控，即時調派線上巡防艇加強巡邏進行攔截圍捕，有效攔阻不法漁船載運偷渡犯闖關入境。
另外，昨晚查緝行動，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，專案小組全程穿戴防護衣、口罩等防疫裝備及實施檢疫措施，經檢測船上人員均無發燒與呼吸道等症狀，且經快篩12名涉案人員均為陰性。全案依規定完成防檢疫安置作業程序後移送移民署收容。（編輯：孫承武）1120404
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