陶晶瑩「辣杯杯」採購糾紛 法院判賠貨款315萬元

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（中央社記者高華謙新北22日電）藝人陶晶瑩創立麻辣燙品牌「辣杯杯」與供貨商吉品養生公司採購糾紛，新北地院認定辣杯杯公司未同意訂單價格，買賣契約不成立，但辣杯杯確實獲得麻辣點心商品販售利益，應給付吉品養生所要求的315萬餘元貨款，可上訴。

新北地院判決書指出，供貨商吉品養生股份有限公司總經理劉吉仁在民國109年與陶晶瑩、藝人李李仁等人合資成立辣杯杯公司，並由劉吉仁在109年12月至111年5月擔任辣杯杯公司董事長且同時兼任吉品養生總經理。

判決書表示，吉品養生主張，辣杯杯於110年與111年間向其採購近6萬包麻辣商品，且已陸續交貨。但辣杯杯執行長陶晶瑩、監察人李李仁以人事管理及經營理念歧異為由，要求劉吉仁退股並改選董事長，陶晶瑩更稱採購價格過高，拒絕承認訂單效力、拒絕付款。

吉品養生認為，這些麻辣點心商品多數已售出，不然就是過期，他們不僅失去商品所有權，更喪失轉售利潤，辣杯杯應返還不當得利新台幣315萬餘元。

辣杯杯主張，辣杯杯股東在110年有意推出麻辣零食產品，委託時任董事長劉吉仁對外詢價，並開會說明商品、成本與建議價格，但股東在會議中並沒有同意採購。但劉吉仁在111年1月告知已向吉品養生完成採購，讓辣杯杯股東都非常驚訝；劉吉仁的舉動不僅違反公司法，這份採購契約顯然也無效。

辣杯杯認為，這些麻辣點心是吉品養生以217萬餘元進貨，再轉銷給辣杯杯，隨後靠著陶晶瑩在多場直播及社群媒體反覆宣傳、建立線下與線上通路，才有辦法以較高價格出售，因此要返還的金額應是217萬餘元。

新北地院法官認為，吉品養生沒有提出雙方同意訂單價格的具體事證，且根據證人說法，辣杯杯當時股東會議主要目的是試吃廠商商品，沒有討論成本進貨價格，且證人從沒見過吉品養生與辣杯杯有任何採購單據。法官認定雙方並未就價格達成合意，買賣契約不成立。

不過，法官認為，辣杯杯確實取得這批麻辣點心，販售所獲金額是469萬餘元，吉品養生要求返還315萬餘元，並未超過辣杯杯所獲469萬餘元，屬於適當範圍，應予准許，全案可上訴。（編輯：戴光育）1130122