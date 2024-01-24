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首頁 / 社會

涉現金買票 山地原住民立委落選人羈押禁見

2024/1/24 20:09
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（中央社記者高華謙新北24日電）檢警調查，張姓原住民立委候選人（未當選）去年11月透過競選總部黃姓執行長辦理說明會，發放2000至3000元現金給選民，尋求支持。新北地檢署複訊後，聲押禁見張姓候選人獲准。

根據中選會資料，張姓候選人並未當選。

檢警調查，張姓山地原住民立委候選人去年11月透過競選總部黃姓執行長辦理說明會，邀請選民到新北市樹林區某間餐飲店，張男除了到場尋求支持，黃姓執行長也發放新台幣2000元至3000元不等現金給所有在場的選民，要求支持張姓候選人。

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新北地檢署主任檢察官劉文瀚日前已聲押黃嫌獲准，經積極溯源追查，發現張姓候選人涉現金買票，於昨天指揮法務部調查局新北市調查處到南投縣仁愛鄉、新竹縣竹東鎮等6處搜索，查扣手機、電腦、相關清冊等證物，並通知張男等6人到案說明。

檢察官複訊問完畢後，認定張男涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有勾串及滅證之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：李錫璋）1130124

#新北市
#新北地檢署
#劉文瀚
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