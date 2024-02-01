違規堆置廢棄物欠繳逾千萬元 台南男子遭管收

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（中央社記者張榮祥台南1日電）實際經營2家工程行的顏姓男子，違規堆置廢棄物而欠繳台南市政府預估代履行清理費用逾1200萬元，行政執行署台南分署昨天通知到案後，向台南地方法院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署今天告訴中央社記者，台南市60歲顏男違規堆置廢棄物，台南市政府環保局預估代履行清理費用新台幣1256萬1037元，顏男卻逾期未繳納，民國111年移送強制執行，截至昨天，顏男僅清償9萬元，欠繳1247萬1037元。

台南分署調查，顏男名下雖僅有1輛老舊汽車，卻實際經營2家工程行，110年11月收受處分書後，從2家工程行存款帳戶提領1000多萬元，未用於清償欠款，更辯稱不清楚資金流向，顏妻則說是清償貸款、支付生活費用等。

台南分署又查出，顏男實際經營2家工程行，110年至111年間銷售額逾1000萬元，顏男答稱營業額雖高，但仍要繳納貸款，卻未提出相關資料佐證。

台南分署昨天通知顏男到案說明，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，向台南地院聲請管收獲准，立刻解送台南看守所附設管收所。（編輯：黃世雅）1130201