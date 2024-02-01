涉公款買張惠妹紀念品 長治鄉長30萬交保喊清白

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東長治鄉長古佳川涉動用公款買張惠妹演唱會紀念品及私人開銷，屏檢起訴，在羈押近11個月，以新台幣30萬元交保並復職。古佳川今天表示，有電子發票，將捍衛清白。

屏東地檢署偵辦古佳川在民國109年5月24及26日、12月13日，並未實際前往一家餐廳消費，卻指示張姓特助事先取得空白收據不實核銷；另外，購買歌手張惠妹跨年演唱會紀念品與家人生日聚會等均為私人開銷，也均事先取得空白收據再以不實方式核銷，金額達新台幣5萬8000多元。

去年屏檢偵結，依貪污治罪條例等罪嫌起訴古佳川與張姓特助；古佳川在羈押近11個月後，昨天屏東地院裁定30萬元交保，古佳川也在今天恢復職務。

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古佳川接受中央社記者電話訪問表示，委託助理上網購買張惠妹演唱會的外套做為公務識別使用，有電子發票，而這在鄉長特別費本來就可以使用，且為人清清白白，不論工程或人事都依法行事，不可能貪這5萬多元。

「絕對捍衛清白。」古佳川說，助理為了便宜行事，並未使用正式的電子發票申請，而是以其他商家的收據核銷才會引發爭端，無法接受被說成是貪污。（編輯：謝雅竹）1130201