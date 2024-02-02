高雄族語老師涉猥褻男童 社工輔導協助受害者

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄多間國小聘任的戴姓族語男老師涉嫌教室猥褻男童，甚至拍照留存，受害者至少7人。高雄市社會局長謝琍琍今天表示，已派社工陪同被害者製作筆錄及偵訊，並持續介入輔導。

檢警調查，56歲的戴男為高雄多間國小聘任的族語老師，但自民國110年9月起在多間國小族語課教室內，利用上課機會猥褻男童，受害者至少7人。

謝琍琍上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，此案去年12月接獲通報，教育局已將這名老師停聘，社會局派社工陪同受害者製作筆錄及偵訊，社工都有介入輔導。市府1月也召開跨局處會議，各局處分工合作，持續協助關懷此事。

社會局今天也發布新聞稿指出，此案去年12月中旬陸續接獲通報，第一時間立即報案由檢警啟動偵辦，教育局也立即將涉案老師停聘。同時派社工陪同被害者製作筆錄及偵訊，協助面對司法流程持續關懷，並安排心理諮商課程。

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社會局表示，社會局家防中心已於1月11日邀集教育局、各學校、婦幼隊、地檢署召開網絡會議，由各校針對在校及已畢業者全面了解，曾有上過這名老師課程的學生有無遭受不當對待、另持續關懷被害學生在校及家庭的狀況。

社會局指出，後續將與教育局持續配合地檢署所扣押的資訊，清查潛在被害人，提供陪同司法、關懷身心狀況、提供心理輔導等。此外，如果查證屬實，亦會依據兒少法裁罰。（編輯：孫承武）1130202