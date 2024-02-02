高雄族語老師涉猥褻男童 陳其邁：全力保護被害者

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄多間國小聘任的56歲戴姓族語男老師涉嫌在多間教室猥褻男童，受害者至少7人。高雄市長陳其邁表示，嚴厲譴責不當教師的行為，並全力保護被害學生，後續配合檢警偵辦。

檢警調查，戴男為高雄多間國小聘任的族語老師，但自民國110年9月起在多間國小族語課教室內，利用上課機會猥褻男童，受害者至少7人。

陳其邁今天透過新聞稿表示，嚴厲譴責不當教師行為，全案由專案小組全面清查、主動了解有無更多被害者，並安排心理諮商課程，給予被害學生與家庭協助，以保護被害學生為第一優先。

高雄市教育局表示，獲報後即召開性別平等教育委員會，停止涉案老師課務，避免再與學生接觸，所留下的課務由教育部國教署直播共學計畫平台協助專案媒合中。依據性別平等教育法規定籌組調查小組，調查委員全數外聘，全案正調查中。

教育局強調，市府全力配合檢調單位，針對此案後續處理方向，將持續清查是否有其他被害學生，並針對被害學生持續輔導，提供相關資源及支持。

教育局表示，已督請學校依據性別平等教育法規定，定期至不適任教育人員系統查詢所聘之人員是否有不適任情事，加強防制不適任教育人員及其他人員進入校園內。此案已進入司法程序，調查中偵訊不公開，尊重司法決定。

高雄市社會局說明，此案去年12月中旬陸續接獲通報，第一時間報案由檢警啟動偵辦，教育局也立即將涉案教師停聘，同時派社工陪同被害者製作筆錄及偵訊，協助其面對司法流程，持續關懷。如查證屬實，亦會依據兒少法裁罰。（編輯：謝雅竹）1130202