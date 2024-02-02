更多編輯台推薦新聞：
圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看
產經

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：日本欲向川普釋訊息 盼勿與中國達成協議
首頁 / 社會

高雄族語老師涉猥褻男童 陳其邁：全力保護被害者

2024/2/2 15:33（2/2 15:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄多間國小聘任的56歲戴姓族語男老師涉嫌在多間教室猥褻男童，受害者至少7人。高雄市長陳其邁表示，嚴厲譴責不當教師的行為，並全力保護被害學生，後續配合檢警偵辦。

檢警調查，戴男為高雄多間國小聘任的族語老師，但自民國110年9月起在多間國小族語課教室內，利用上課機會猥褻男童，受害者至少7人。

陳其邁今天透過新聞稿表示，嚴厲譴責不當教師行為，全案由專案小組全面清查、主動了解有無更多被害者，並安排心理諮商課程，給予被害學生與家庭協助，以保護被害學生為第一優先。

高雄市教育局表示，獲報後即召開性別平等教育委員會，停止涉案老師課務，避免再與學生接觸，所留下的課務由教育部國教署直播共學計畫平台協助專案媒合中。依據性別平等教育法規定籌組調查小組，調查委員全數外聘，全案正調查中。

教育局強調，市府全力配合檢調單位，針對此案後續處理方向，將持續清查是否有其他被害學生，並針對被害學生持續輔導，提供相關資源及支持。

教育局表示，已督請學校依據性別平等教育法規定，定期至不適任教育人員系統查詢所聘之人員是否有不適任情事，加強防制不適任教育人員及其他人員進入校園內。此案已進入司法程序，調查中偵訊不公開，尊重司法決定。

高雄市社會局說明，此案去年12月中旬陸續接獲通報，第一時間報案由檢警啟動偵辦，教育局也立即將涉案教師停聘，同時派社工陪同被害者製作筆錄及偵訊，協助其面對司法流程，持續關懷。如查證屬實，亦會依據兒少法裁罰。（編輯：謝雅竹）1130202

#性別平等教育法
#高雄市
#高雄市教育局
#陳其邁
延伸閱讀
高雄族語老師涉猥褻國小男童 檢聲押獲准高雄族語老師涉猥褻男童 社工輔導協助受害者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.203