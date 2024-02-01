高雄族語老師涉猥褻國小男童 檢聲押獲准

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄多間國小聘任的56歲戴姓族語男老師涉自民國110年9月起，在多間教室猥褻男童，甚至拍照留存，受害者至少7人；雄檢訊後依加重強制猥褻、兒少性剝削防制條例聲押獲准。

高雄地檢署日前接獲通報，疑有國小兒童遭授課教師猥褻，指派婦幼專組主任檢察官劉慕珊、檢察官張雅婷指揮高雄市警察局婦幼警察隊組成專案小組偵辦；經專案小組追查，1月16日上午前往戴男鳳山區住處將他拘提到案。

檢警調查，戴男為高雄多間國小聘任的族語老師，但他自民國110年9月起在多間國小族語課教室內，利用上課機會猥褻男童，其中更有2名被害人遭猥褻次數至少50、60次。

此外，戴男曾於106年間在高雄鳳山區住處拍攝兒童性影像，並儲存在扣案電腦中。承辦檢察官審酌被告任教學校眾多，教學期間長達11年，目前所知被害人即已達7人，且年齡層相近，犯罪次數眾多，據此依涉犯加重強制猥褻、對未滿14歲男子猥褻行為、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒童性影像等罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡串證之虞，向高雄地方法院聲押獲准。

高雄地檢署發布新聞稿也呼籲，若有曾經遭受侵害學童或其家長，請勇於出面指證，協助提供更多證據或資訊，以利全面釐清案情；檢方後續也將詳加蒐證，追查有無其他被害人。（編輯：陳仁華）1130201