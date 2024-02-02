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新北警打詐專案逮35人 查扣2.6億

2024/2/2 17:33
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（中央社記者高華謙新北2日電）新北市警察局「斷投行動」專案，重點打擊假投資詐騙與面交車手等，10天內查獲12件詐欺、共35人移送法辦，查扣新台幣2.6億元。

新北警表示，專案期間，有被害人誤信詐騙集團「百分百獲利、穩賺不賠」等話術，陸續投資金到假投資詐騙平台，且見投資獲利翻倍而越投越多，等詐騙集團提供假股票APP無法出金，才驚覺被騙500萬元。

警方接獲被害人報案後，隨即組成專案小組，趁詐團成員取款時，一舉查獲面交的陳姓車手、負責監控收水的楊姓及簡姓犯嫌，3人皆年僅18歲，扣得現金570萬元，依詐欺罪嫌移送偵辦。

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新北市詐欺防制辦公室統計，113年度迄今已查獲詐欺集團15件、檢肅159名詐團成員，查扣不法所得現金2億1800萬餘元及各類虛擬貨幣價值2億9000萬元，累計查扣達5億800萬元。

此外，共查獲98名提領車手，且近期詐欺集團車手及成員有年輕化趨勢，新北警特別針對這類詐欺犯罪擴大向上追查，朝組織犯罪方向嚴辦，以嚇阻詐欺集團吸收、利用年輕人。（編輯：李錫璋）1130202

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