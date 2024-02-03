男一晚賭輸700萬遭毆打罰舉啞鈴 2嫌各判4月、6月

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）陳姓男子受邀前往賭場玩天九牌，但賭輸700萬。陳男還不出錢遭賴姓、梁姓男子等人約出談判，被毆打要求舉啞鈴半蹲。高雄地院依傷害等罪判2人4至6個月，可易科罰金。

高雄地方法院審理時，賴男否認有毆打押人，僅承認有要求陳男舉啞鈴。但法官根據相關證物和證詞不採信其說詞，並依賴男、梁男共同犯傷害罪，分別判處6個月、4個月有期徒刑，可易科罰金，可上訴。至於涉案王姓男子則待到案後另案審理。

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高雄地院判決指出，陳男民國110年10月間受臉書友人邀約前往台南區一處賭場玩天九牌，但一晚就輸了新台幣700萬元，陳男3天後勉強還了100萬元，但之後因還不出剩餘欠款被王男等人約出來談判協商債務。

陳男到場後被要求向友人借錢未果，當場被王男等人毆打，隨後又被載往鐵皮屋繼續向友人打電話借錢，只要借不到就會被攻擊跟罰舉啞鈴半蹲，最後陳男終於借到20萬元，再領出帳戶內10萬元，才僥倖成功脫身，陳男脫身後馬上報警。（編輯：黃世雅）1130203