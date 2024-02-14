西門町2男慶生起口角開槍釀4傷 警逮3嫌續追共犯

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北捷運西門站1號出口附近今天凌晨發生槍擊案，23歲林男和同齡翁男幫友人慶生因故起糾紛，散場後雙方再起口角竟持槍射擊，造成4人受傷，警方獲報循線逮3嫌並溯源偵辦。

台北市警察局萬華分局今天凌晨3時30分許獲報，指轄內捷運西門站1號出口旁的騎樓發生槍擊案，共有4名男傷者的胸部、手部和腿部受傷，立即派員至現場查處，涉案犯嫌都已離開現場，員警封鎖現場後展開清查，現場查獲8枚彈殼。

經進一步調查了解，涉案主嫌林男與翁男等人在西門町幫共同女性友人慶生，過程中因酒後起口角，經現場調停後停歇，不料散場後雙方竟於案發地點騎樓處再起爭執，翁男揪眾到場助陣，隨後雙方都持槍朝對方射擊，造成林男腿部中彈，翁男手臂也受槍傷，兩人分別離去並自行至台大醫院、淡水馬偕醫院就醫，均無生命危險，其餘共犯見狀都逃離現場。

由於翁男一方的友人22歲連男右胸、27歲黃男手臂也都受到槍傷，因現場遲遲攔不到車就醫，兩人只好到就近的憲兵隊請求協助，就醫後都無生命危險。

警方經連夜追查，將涉案槍手23歲林男緝捕到案，並陸續查緝翁男及協助丟棄槍枝的共犯26歲謝男到案，同時起獲涉案手槍1把，目前正持續溯源追查其他共犯及槍枝下落，將依涉槍砲彈藥刀械管制條例後案傷害等罪偵辦。（編輯：龍柏安）1130214