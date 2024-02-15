彰化騎士摔水溝不治 貨車停彎道過失致死起訴判無罪

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）彰化和美鎮温姓駕駛將小貨車停在巷弄轉彎處，洪姓機車騎士行經跌落水溝不治，駕駛被依過失致死罪嫌起訴，法院以未擋到機車動線、路寬尚有380公分等理由，判温男無罪。

彰化地方法院判決指出，被告温姓駕駛於民國111年5月20日下午2時50分許，將小貨車停在和美鎮渭南路125巷燈桿0301476號前，洪男22日中午12時31分許，騎機車行駛至此處彎道，失控左偏跌落路旁水溝，頸椎骨折、肺挫傷、溺水導致創傷性休克併呼吸衰竭，送醫急救後仍不治死亡。

檢察官認為，被告原應注意此處為彎道路段，卻不當佔用車道，超過道路邊線，後方車輛勢必無法沿原道路既定範圍通行，須繞過被告小貨車；依監視器錄影畫面及現場照片，可知洪男開始向左偏行，直至摔進水溝，都是在小貨車左後車尾附近，被害人轉過彎後才摔進水溝，若非被告小貨車停在此處，被害人不致為閃避小貨車而偏行、摔車。

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彰化縣區車輛行車事故鑑定會認定，被告小貨車不當於彎道附近佔用車道停車，妨礙車輛通行，為肇事次因。經法院調查，此肇事路段不屬於應設置彎路標誌的路段，因此小貨車停在此處，難認違反道路交通安全規則第112條第1項第2款所定「在設有彎道標誌地段不得停車」注意義務。

法官審酌，即便小貨車佔用部分車道，但此路段剩餘路寬尚有380公分，剩餘車道寬足以讓人車通行，無法認定被告有疏未注意「在設有彎道標誌地段，或在顯有妨礙其他人、車通行處所不得停車」情形，且舉證不足，基於罪疑惟輕原則，判處無罪。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1130215