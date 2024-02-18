首對台灣澳門同婚者 更正婚姻生效日興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北18日電）台灣與澳門首對興訟勝訴、已登記同婚的信奇與阿古，不滿婚姻生效日為110年的判決確定日，請求更正為108年2人首次申請同婚日，遭戶政拒絕而興訟。法院判決2人敗訴，可上訴。

判決指出，丁則言（信奇）與澳門籍男子梁展輝（阿古）在民國108年10月1日至台北巿中正區戶政事務所申請登記結婚遭拒，提告請求准許登記；台北高等行政法院110年5月間依澳門法等認定阿古常居台灣，適用中華民國法律，審查他單身證明等文件，判戶政須准同婚申請。

案件因戶政未上訴，全案於110年6月8日確定；信奇與阿古於同年8月13日拿著判決書前往戶政事務所成功登記結婚，婚姻生效日為110年6月8日（判決確定日），2人成為台灣史上首對台灣、澳門跨國同性配偶。

但是，信奇與阿古認為婚姻生效日應為108年10月1日，即他們首次至戶政所申請登記結婚的日子，向戶政所申請更正結婚登記日，不滿遭否准而興訟。

更正結婚登記日的案件，由台北高等行政法院審理；法院認為，在法律沒有明文規定之下，如果許可當事人或戶政機關得往前回溯指定結婚登記期日，除嚴重影響法秩序及婚姻關係的安定性外，也斲傷結婚登記的公信力，有害結婚登記公益目的。

合議庭認為，人民並沒有向戶政機關指定「往前回溯」特定日期為其結婚登記期日的請求權；現況的指定結婚登記日，是指向戶政機關辦理結婚登記時，得指定「之後」3日內的某日為結婚登記日。

法院日前認定，戶政所就信奇與阿古更正結婚登記日期為108年10月1日的申請，為否准決定，認事用法並無違誤，判決信奇與阿古敗訴，可上訴。（編輯：張銘坤）1130218