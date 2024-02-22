不滿鄰居發出噪音涉持刀殺人 男子仍遭判14年

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（中央社記者劉世怡台北22日電）基隆許姓男子不滿樓上住戶黃姓男子疑發出噪音等聲響，持刀刺死黃男。一審基隆地院依殺人罪，判許男14年徒刑，經上訴，二審台灣高等法院今天駁回上訴，仍判刑14年，還可上訴。

基隆地檢署起訴書指出，許姓男子民國111年9月2日約晚間8時10分，在北寧路趁黃姓男子下樓倒垃圾時，持預藏在機車置物箱內水果刀，猛刺黃姓男子頸部、前胸多刀，黃姓男子送醫急救後不治。

許姓男子犯案後，開車逃亡到碧砂漁港，跳入港內，藏匿在水中隱密角落整晚，直到隔天被警方拘獲。

檢方表示，許姓男子僅因細故萌生殺意，預藏水果刀在機車置物箱內應屬預謀殺人，惡性重大，犯後逃亡毫無悔意，且持刀往被害人頸部、前胸致命部位刺殺多刀致命，手段殘酷、泯滅人性，蔑視他人生命價值，視人命如草芥。

檢方指出，許姓男子造成被害人家屬頓失至親，對被害人家屬造成無法彌補傷痛，建請就許姓男子所犯殺人犯行量處極刑。

一審基隆地方法院認為，許姓男子天良未泯，也非十惡不赦之輩、殘忍極惡之徒，因此尚非達到需剝奪他的生命權，令他永世隔離社會必要的地步，依殺人罪判處14年有期徒刑。

案經上訴，二審高院認為，原判決並無違誤，今天駁回上訴，仍判許男14年有期徒刑，還可上訴。（編輯：張銘坤）1130222