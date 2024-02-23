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前雲縣議員蕭慧敏賄選判2年定讞 檢啟動防逃機制

2024/2/23 11:22
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（中央社記者謝幸恩台北23日電）前無黨籍雲林縣議員蕭慧敏於九合一選舉涉賄選，一審判刑2年並宣告緩刑，二審認為蕭慧敏賄選情節非輕，撤銷緩刑，最高法院日前駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

一審雲林地方法院判決指出，民國111年11月26日舉行九合一選舉，蕭慧敏為第20屆雲林縣議員第6選舉區（北港鎮、水林鄉、口湖鄉）的候選人。

判決指出，為求順利當選連任，蕭慧敏於111年10月間多次請託數名樁腳，並透過樁腳以現金行賄選民，以尋求選民投票支持。

一審認為，蕭慧敏犯罪事證明確，涉犯公職人員選罷法交付賄賂罪，投入賄選資金達新台幣23萬元，審酌蕭慧敏於偵查中自白，依選罷法規定減刑。

一審審酌蕭慧敏部分犯行僅屬預備行賄階段，未實際交付賄賂，尋求當選連任心切，鋌而走險，自偵查中即坦認錯誤，頗具悔意，因此判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年，並繳公庫100萬元。

檢察官就蕭慧敏獲緩刑部分提起上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理。檢方上訴主張，蕭慧敏從事政治工作多年並3度連任議員，深知禁止賄選，卻帶頭買票，且蕭慧敏於偵查初期，並未完全坦承賄選，不宜宣告緩刑。

二審認為，蕭慧敏行求、交付賄選部分共64人，預計買票賄選有174人，顯非僅對親友的偶發賄選，而是有組織性、系統性、計畫性的賄選，不僅頗具規模，且對選風破壞程度，難認輕微。

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二審指出，蕭慧敏案發時為現任議員參選連任，對選舉結果影響力，非一般樁腳或選民可比，檢方上訴有理由，撤銷一審判決緩刑部分，其餘維持原判。

蕭慧敏不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。此外，民事部分，雲林地檢署向蕭慧敏提起當選無效之訴，去年11月間已判決當選無效確定。（編輯：李錫璋）1130223

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